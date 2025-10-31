Spalletti non basta bordate a Comolli | Problema gigantesco alla Juve | ESCLUSIVO
La Juventus si affida a Luciano Spalletti per uscire dalla crisi e ritornare al vertice del calcio italiano. Fuori Tudor dopo un avvio di stagione disastroso, con la ‘Vecchia Signora’ che ha scelto l’ex Ct della Nazionale per ripartire. Comolli, Dg della Juventus (LaPresse) – Calciomercato.it Una decisione condivisa da Paolo De Paola, intervenuto in esclusiva a ‘Juve Zone’ sul canale YouTube di Calciomercato.it: “Spalletti era in predicato di allenare la Juventus già nel 2008 dopo l’esonero di Ranieri e il salvataggio di Ferrara nelle ultime due giornate. Poi quell’estate c’è stato un duello tra Spalletti e Ferrara, con la Juve che optò per la conferma in panchina di Ferrara. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Luciano Spalletti ha rivelato in conferenza stampa che dalla Juventus non ha ricevuto nessuna indicazione su Dušan Vlahović e ha aggiunto che basta osservare la sua prestazione contro la Juventus per capire le sue intenzione. @juventus #cronachedisp - facebook.com Vai su Facebook
