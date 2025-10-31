Spalletti le auto e il trattore | dalla Fiat Panda scudettata alla Mercedes e al Landini

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo tecnico della Juventus ha fatto scelte originali o vissuto strane avventure in materia di quattro ruote. Ecco quali sono le sue scelte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti le auto e il trattore dalla fiat panda scudettata alla mercedes e al landini

© Gazzetta.it - Spalletti, le auto e... il trattore: dalla Fiat Panda "scudettata" alla Mercedes e al Landini

Scopri altri approfondimenti

Luciano Spalletti riceve il Landini Trekker4: un nuovo trattore per il CT della nazionale [FOTO] - Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ha preso in consegna il suo nuovo trattore Landini Trekker 4- Riporta motorionline.com

Il ct della Nazionale ha ricevuto un cingolato Trekker 4-110M da utilizzare nella sua tenuta di Montaione in Toscana - Tra un appunto sui possibili convocati e l'altro, al ct della Nazionale Luciano Spalletti piace anche dedicarsi alla natura. Da gazzetta.it

spalletti auto trattore fiatSpalletti alla Juve in Mercedes: frecciata a Jeep o scelta casuale? - Tra la Fiat Panda dello scudetto, si apre un dibattito su sponsor e immagine. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Auto Trattore Fiat