Spalletti lancia la Juve e fa gasare i tifosi | Rientrare nel giro Scudetto perché no? Ne ho viste di tutti i colori… Ha risposto così alla domanda in conferenza stampa

Spalletti lancia la Juve e fa gasare i tifosi: la risposta in conferenza stampa sulla lotta scudetto, ecco cosa ha detto. Niente alibi, nessun profilo basso. La nuova Juventus di Luciano Spalletti nasce sotto il segno dell’ambizione. Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo tecnico bianconero, l’allenatore di Certaldo ha tenuto la sua prima conferenza stampa, mettendo subito in chiaro quali siano i suoi obiettivi: raddrizzare la stagione, sì, ma senza porsi limiti, nemmeno quello di sognare una rimonta Scudetto. JUVE IN CORSA SCUDETTO – «Sì, io spero di poter rientrare anche nel giro Scudetto, perché no? Lo si commentava anche con i giocatori nello spogliatoio, le intenzioni devono essere al massimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

