Spalletti la risposta a Perin è tutta un programma Il messaggio chiaro che l’allenatore ha voluto dare all’intera Juventus

Nel video riassuntivo del primo giorno di Luciano Spalletti a Torino c'è un momento, forse una singola frase, che regala il titolo e definisce perfettamente il tono della nuova era. È il dialogo con Mattia Perin. Il portiere si presenta davanti al nuovo allenatore con la più classica delle domande retoriche, un formale: «Tutto bene?». La risposta di Spalletti è immediata, secca, e tutta un programma: «Dipenderà da voi». Firmato LS. Il portiere, colto il messaggio, cerca di rassicurarlo: « Noi siamo a disposizione ».

