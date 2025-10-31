Spalletti la risposta a Perin è tutta un programma Il messaggio chiaro che l’allenatore ha voluto dare all’intera Juventus

31 ott 2025

. Nel video riassuntivo del primo giorno di Luciano Spalletti a Torino c’è un momento, forse una singola frase, che  regala il titolo  e definisce perfettamente il tono della nuova era. È il dialogo con  Mattia Perin. Il portiere si presenta davanti al nuovo allenatore con la più classica delle domande retoriche, un formale: «Tutto bene?». La risposta di Spalletti è immediata, secca, e  tutta un programma: «Dipenderà da voi». Firmato LS. Il portiere, colto il messaggio, cerca di rassicurarlo: « Noi siamo a disposizione ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti, la risposta a Perin è tutta un programma. Il messaggio chiaro che l'allenatore ha voluto dare all'intera Juventus

