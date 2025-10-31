AGI - "Sappiamo tutti la storia di questo club, la sua organizzazione, sappiamo che c'è un'aspettativa alta, ma entrarci dentro è una bellissima emozione". Così Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa in cui viene presentato come nuovo allenatore della Juventus fino a giugno 2026 (con opzione di conferma per un biennale in caso di qualificazione in Champions). "Non ho avuto nessuna difficoltà nell'accettare otto mesi di contratto, perché credo in questa Juventus", ha chiarito subito il tecnico toscano. "Se non avessi creduto che questa squadra abbia delle potenzialità perché avrei dovuto accettare un contratto di otto mesi? Penso di poter fare un bel lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Spalletti: "La Juve può puntare allo scudetto". Ma il tatuaggio del Napoli non si tocca