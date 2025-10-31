Spalletti | Koopmeiners? Lo volevo ma poi

Gazzetta.it | 31 ott 2025

Il nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, svela,  durante la prima conferenza stampa da tecnico bianconero, di aver già avuto contatti con il centrocampista olandese in passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spalletti: "Koopmeiners? Lo volevo, ma poi..."

