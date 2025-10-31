Spalletti | Koopmeiners? Lo volevo ma poi

Il nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, svela, durante la prima conferenza stampa da tecnico bianconero, di aver già avuto contatti con il centrocampista olandese in passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Koopmeiners? Lo volevo, ma poi..."

Argomenti simili trattati di recente

Spalletti abbraccia finalmente Koopmeiners alla Juventus: l'olandese riuscirà a tornare ai livelli della Dea? - facebook.com Vai su Facebook

? Luciano Spalletti on Koopmeiners: "For me, he’s a defensive midfielder / mezzala, as his history shows — he has also often played as a central defender. Here we also pay compliments to a coach who trained him well, Gasperini, who brought out the best i - X Vai su X

Spalletti: «Koopmeiners? Lo conosco, gli parlai al telefono per convincerlo a venire da noi». Si riferisce al Napoli? - Luciano Spalletti, nella presentazione come nuovo allenatore della Juventus, ha parlato di Teun Koopmeiners, ex Atalanta. Come scrive ilnapolista.it

Juventus, Spalletti: come giocherà a Cremona, ruolo Koopmeiners, modulo per il futuro e il "giro scudetto" - Le prime indicazioni di Spalletti alla Juventus: il debutto contro la Cremonese senza stravolgimenti, le indicazioni per il futuro e la rincorsa all’ambizione da ritrovare ... Da sport.virgilio.it

Spalletti: "Juve, zero presunzione. Lotta Scudetto? Ci crediamo. Napoli, Vlahovic e Koopmeiners..." - "Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale", parola di Flavio Briatore che, intervistato a margine dell'apertura del nuovo Crazy Pizza ha parlato della scelta per la panchina ... Come scrive tuttosport.com