Luciano Spalletti ha tenuto oggi la presentazione come nuovo allenatore della Juventus. Tra le tante domande fatte, c’è stata una su Teun Koopmeiners, che da quando è arrivato a Torino non ha reso come ci si aspettava. Il commento di Spalletti su Koopmeiners. Al tecnico è stato chiesto che impressione avesse del centrocampista ex Atalanta. Spalletti ha risposto: « Conosco bene Koop, avevo tentato di convincerlo nonostante le nostre possibilità fossero inferiori alle richieste del club. Mi piaceva molto e una volta ci siamo sentiti anche al telefono. Per me resta quell’idea che avevo già avuto: secondo me è un mediano o mezzala, anche se ha giocato anche come difensore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: «Koopmeiners? Lo conosco, gli parlai al telefono per convincerlo a venire da noi». Si riferisce al Napoli?