Spalletti | Koopmeiners? Lo conosco gli parlai al telefono per convincerlo a venire da noi Si riferisce al Napoli?

Luciano Spalletti ha tenuto oggi la presentazione come nuovo allenatore della Juventus. Tra le tante domande fatte, c’è stata una su Teun Koopmeiners, che da quando è arrivato a Torino non ha reso come ci si aspettava. Il commento di Spalletti su Koopmeiners. Al tecnico è stato chiesto che impressione avesse del centrocampista ex Atalanta. Spalletti ha risposto: « Conosco bene Koop, avevo tentato di convincerlo nonostante le nostre possibilità fossero inferiori alle richieste del club. Mi piaceva molto e una volta ci siamo sentiti anche al telefono. Per me resta quell’idea che avevo già avuto: secondo me è un mediano o mezzala, anche se ha giocato anche come difensore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

