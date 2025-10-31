Spalletti Juventus rivelazione dalla Continassa | È concentrato non può più pensare a… Le primissime impressioni sul neo tecnico bianconero!

Spalletti Juventus, rivelazione dalla Continassa di Giovanni Guardalà sulle primissime sensazioni del neo tecnico bianconero. Testa bassa e lavorare, il passato è archiviato. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus e, come analizzato dall’inviato di Sky Sport Giovanni Guardalà, è già completamente immerso nella sua nuova missione. La delusione per la parentesi con la Nazionale è dimenticata: ora c’è solo il presente e il futuro della Signora da raddrizzare. “Non può più guardare indietro”: focus sulla Juve. Secondo Guardalà, il tecnico toscano ha voltato pagina. « Adesso ha altre cose a cui pensare, inevitabilmente non può più guardare indietro, ma deve guardare al presente e al futuro », ha spiegato il giornalista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, rivelazione dalla Continassa: «È concentrato, non può più pensare a…». Le primissime impressioni sul neo tecnico bianconero!

