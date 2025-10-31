Spalletti Juventus Moretto svela i retroscena della trattativa | Ecco quando c’è stato lo scatto decisivo La rivelazione su Palladino e Mancini stupisce

Spalletti Juventus, tutti i dettagli sulla scelta del tecnico: dal gelo tra Tudor e Comolli, all’incontro positivo con Palladino e i contatti Chiellini-Mancini. Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato l’intero percorso e i retroscena che hanno portato la Juventus a scegliere Luciano Spalletti come nuovo allenatore, chiudendo l’era di Igor Tudor. Moretto ha confermato che la decisione di separarsi dal tecnico croato era nell’aria da tempo, ben prima di risultati deludenti come la sconfitta contro il Como. La rottura era già matura, considerati i rapporti molto freddi che c’erano tra Igor Tudor e Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, Moretto svela i retroscena della trattativa: «Ecco quando c’è stato lo scatto decisivo». La rivelazione su Palladino e Mancini stupisce

