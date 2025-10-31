Spalletti-Juventus è ufficiale | Otto mesi per conoscerci Napoli? Rimane nel cuore
Luciano Spalletti stato presentato come nuovo tecnico della Juventus: contratto di otto mesi, opzione 202627. “Napoli rimarrà sempre dentro di me, ma ora penso alla Juve”. Otto mesi per conoscersi e rilanciarsi. Inizia l’era di Luciano Spalletti alla Juventus, chiamato a risollevare i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. “Spalletti è l’allenatore perfetto – ha spiegato il dg Damien Comolli – Tutta la società è compatta su questa scelta.” Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo per un altro anno. “Non ho avuto difficoltà ad accettare un accordo breve – ha dichiarato Spalletti – credo in questa Juve e saranno i risultati a parlare”. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha presentato in conferenza stampa Luciano Spalletti Il dirigente, però, pare aver commesso una gaffe o una dimenticanza, perché in fase di presentazione del tecnico ha parlato del suo passato co - facebook.com Vai su Facebook
? | Alle 12:00 la conferenza stampa di presentazione di mister Luciano Spalletti ? Seguila LIVE su Juventus.com: registrati gratuitamente sul nostro sito - X Vai su X
Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale: contratto fino al 30 giugno 2026 - Luciano Spalletti avrà il compito di riportare almeno tra le prime quattro i bianconeri ... Come scrive fanpage.it
Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale. I dettagli del contratto: durata e opzioni dell'accordo con i bianconeri - L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra è ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: prende il posto di Igor Tudor. Scrive eurosport.it
Juventus, ufficiale Spalletti: presentazione, esordio, staff, il nodo da sciogliere e l'errore da non ripetere - Contratto fino a giugno con rinnovo in caso di Champions: presentazione, esordio e staff. sport.virgilio.it scrive