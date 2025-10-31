Spalletti-Juventus è ufficiale | Otto mesi per conoscerci Napoli? Rimane nel cuore

Luciano Spalletti stato presentato come nuovo tecnico della Juventus: contratto di otto mesi, opzione 202627. “Napoli rimarrà sempre dentro di me, ma ora penso alla Juve”. Otto mesi per conoscersi e rilanciarsi. Inizia l’era di Luciano Spalletti alla Juventus, chiamato a risollevare i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. “Spalletti è l’allenatore perfetto – ha spiegato il dg Damien Comolli – Tutta la società è compatta su questa scelta.” Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo per un altro anno. “Non ho avuto difficoltà ad accettare un accordo breve – ha dichiarato Spalletti – credo in questa Juve e saranno i risultati a parlare”. 🔗 Leggi su Sportface.it