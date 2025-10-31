Spalletti Juve la verità sul contratto e sulla durata dell’opzione per il futuro | Comolli fa chiarezza

Juventusnews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sul futuro col tecnico bianconero. Durante la  conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti  come nuovo allenatore della Juventus, il Direttore Generale  Damien Comolli  non si è limitato a introdurre il tecnico, ma ha anche risposto alle domande stringenti della stampa riguardo i dettagli dell’operazione. Uno dei punti chiave toccati è stata la natura e la durata dell’accordo siglato con l’allenatore di Certaldo. Comolli ha voluto sgombrare il campo da dubbi, sottolineando come l’arrivo di Spalletti non sia concepito come una soluzione ponte o un traghettatore, ma come l’avvio di un progetto ambizioso e strutturato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

