Spalletti Juve la verità sul contratto e sulla durata dell’opzione per il futuro | Comolli fa chiarezza

sul futuro col tecnico bianconero. Durante la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, il Direttore Generale Damien Comolli non si è limitato a introdurre il tecnico, ma ha anche risposto alle domande stringenti della stampa riguardo i dettagli dell'operazione. Uno dei punti chiave toccati è stata la natura e la durata dell'accordo siglato con l'allenatore di Certaldo. Comolli ha voluto sgombrare il campo da dubbi, sottolineando come l'arrivo di Spalletti non sia concepito come una soluzione ponte o un traghettatore, ma come l'avvio di un progetto ambizioso e strutturato.

