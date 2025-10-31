Spalletti Juve il nuovo corso passa da nuove regole | più serietà meno cuffie e Playstation Sarà Luciano a comandare

di Mauro Munno alla Continassa. Non è (solo) un problema di valore tecnico quello che affligge la Juventus. È, soprattutto, una questione di capitale umano: una crisi di cultura del lavoro e di rispetto reciproco. Ed è proprio con questo scenario complesso che Luciano Spalletti, il nuovo allenatore bianconero, dovrà immediatamente confrontarsi. Una missione ritenuta possibile dal club, che ne ha ufficializzato l’ingaggio (fino al giugno 2026, con opzione di rinnovo legata alla Champions) sottolineando la sua «competenza ed esperienza». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, il nuovo corso passa da nuove regole: più serietà, meno cuffie e Playstation. Sarà Luciano a comandare

