Spalletti Juve Comolli svela il retroscena | i bianconeri ci avevano già pensato dopo le dimissioni del CT? Ecco cosa è successo a giugno
Spalletti Juve, Comolli svela il retroscena sull’allenatore e su quanto accaduto a giugno: tutte le dichiarazioni. Un fulmine a ciel sereno? No, una decisione sofferta ma rapida, maturata solo dopo l’ultima, fatale sconfitta. Nella conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, l’Amministratore Delegato della Juventus, Damien Comolli, ha voluto fare chiarezza sulla tempistica che ha portato al ribaltone in panchina. Ha smentito categoricamente ogni ipotesi di contatti precedenti o di un “piano B” già pronto da tempo. Il dirigente francese ha difeso l’operato della società, spiegando come la fiducia in Igor Tudor fosse reale, e come la scelta di virare sull’ex CT della Nazionale sia maturata solo nelle ore immediatamente successive al ko contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
