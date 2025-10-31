Spalletti ha un tatuaggio scomodo? Non è l' unico | da Di Canio a Pioli tutti i casi

L'ex attaccante della Lazio rischiò il posto di lavoro a causa di una scritta "Dvx" sul braccio, poi c'è chi celebra i trionfi e chi vuole imprimersi sulla pelle i luoghi in cui è cresciuto. Ma pure chi si è cancellato tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti ha un tatuaggio scomodo? Non è l'unico: da Di Canio a Pioli, tutti i casi

#Spalletti torna a parlare del tatuaggio del #Napoli: "Voglio che tutto resti intatto, oggi ho fatto il prelievo del sangue e ho scelto l'altro braccio per…" Diteci la vostra [Conferenza #Juventus] - facebook.com

Spalletti alla Juve, dal tatuaggio agli scarpini: cosa ha detto in conferenza L'avventura del tecnico sulla panchina dei bianconeri inizia con un nuovo 'glossario' - X

Spalletti ha un tatuaggio scomodo? Non è l'unico: da Di Canio a Pioli, tutti i casi - Esistono infatti tatuaggi che a un certo punto, per il giro di vento delle carriere e dei destini, diventano - Si legge su gazzetta.it

Tatuatore Spalletti: "Non mi sento tradito. Vi racconto come nacque l'idea..." - Valentino Russo, il tatuatore di Spalletti, ha parlato a Tmw raccontando come nacque quel tatuaggio sul braccio sinistro e non solo: "È semplice. Secondo tuttonapoli.net

Tatuatore Spalletti esce allo scoperto dopo le ultime polemiche: «Non mi sento tradito, lo rifarei ancora… Gli auguro il meglio ma spero che vinca il Napoli e non la Juventus!» - Tatuatore Spalletti ha parlato così del tatuaggio all’attuale tecnico della Juve, che ha scatenato le polemiche da parte dei suoi ex tifosi del Napoli Valentino Russo, tatuatore di Luciano Spalletti, ... Scrive juventusnews24.com