Spalletti farebbe carte false per un calciatore del Napoli | È fortissimo un fenomeno

Quando Luciano Spalletti mise piede a Napoli, trovò una squadra spenta e un ambiente diviso. L’era post-Gattuso aveva lasciato cicatrici profonde, con un quinto posto che aveva deluso tutti e una tifoseria ormai rassegnata. Ora, la Juventus ha deciso di puntare su di lui. La sua più grande forza fu quella di saper vedere oltre . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it