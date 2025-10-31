Spalletti fa infuriare i tifosi del Napoli e spiazza quelli della Juve | caso in conferenza

“ Napoli me la sono voluta tenere per ultima. Non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia. Quando uno è stato in quel contesto lì, ha vissuto partite da allenatore e ha indossato la maglia di Maradona, diventa difficile tornare da avversario “. Queste le dichiarazioni fatte lo scorso marzo da Luciano Spalletti, che hanno scatenato la furia dei tifosi del Napoli a seguito della decisione di accettare di sedersi alla guida della Juventus. Il neo tecnico bianconero ha chiarito bene cosa intendeva nella sua conferenza stampa di presentazione. Spalletti non dimentica Napoli: “Il rapporto da parte mia resta intatto”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

