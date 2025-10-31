Spalletti ed il calciatore che ha reso grande il suo Napoli | farebbe carte false per portarlo alla Juventus

Quando Luciano Spalletti mise piede a Napoli, trovò una squadra spenta e un ambiente diviso. L’era post-Gattuso aveva lasciato cicatrici profonde, con un quinto posto che aveva deluso tutti e una tifoseria ormai rassegnata. Ora, la Juventus ha deciso di puntare su di lui. La sua più grande forza fu quella di saper vedere oltre . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nel primissimo video di Spalletti alla Juventus già mette pressione ai calciatori bianconeri - facebook.com Vai su Facebook

Le “galline del Cioni”, perché Spalletti le ha rese famose - In un infinito gioco del destino Spalletti è ora sulla panchina bianconera. Lo riporta lanazione.it

Luciano Spalletti e Francesco Totti, la pace in uno spot - Il tecnico indicato come vicino alla Juve: «Abbiamo passato pezzi di vita professionali ed umani bellissim ... Segnala vanityfair.it

Perché Spalletti ha cambiato idea e allenerà la Juve anche se disse “dopo Napoli mai più in Italia” - Le condizioni del contratto proposte dalla Juve e accettate dal tecnico ribadiscono la fortissima volontà dell'ex ct di "rimettere un po' di cose ... Riporta fanpage.it