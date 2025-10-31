Spalletti e quelle parole sul Napoli | Avevo detto che non mi sarei messo la tuta di un’altra squadra dopo quella stagione Non è che debba smettere di fare l’allenatore… Il nuovo allenatore della Juve mette le cose in chiaro

Spalletti e quelle parole sul Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sulla sua ex squadra. Un legame che non si spezza, un tatuaggio che non si tocca e una precisazione doverosa per chiudere le polemiche. Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti non poteva esimersi dal rispondere a una domanda sul suo passato recente, su quel trionfo a Napoli che lo ha consacrato alla storia e sulle sue parole d’addio che sembravano chiudere le porte a un ritorno in panchina. Il tecnico di Certaldo ha parlato a cuore aperto, ribadendo l’amore per la città partenopea ma chiarendo, una volta per tutte, il senso di quelle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti e quelle parole sul Napoli: «Avevo detto che non mi sarei messo la tuta di un’altra squadra dopo quella stagione. Non è che debba smettere di fare l’allenatore…» Il nuovo allenatore della Juve mette le cose in chiaro

Leggi anche questi approfondimenti

Spalletti si presenta e risponde a chi nei giorni passati ha riportsto in auge le sue parole del "non giocare contro il Napoli". #Spalletti #Juventus #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook

?Le parole di #Spalletti alla #Juventus - X Vai su X

Spalletti e quelle parole sul Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sulla sua ex squadra - Spalletti e quelle parole sul Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sulla sua ex squadra Un legame che non si spezza, un tatuaggio che non si tocca e una precisazione doverosa per ... Come scrive juventusnews24.com

Le parole di Spalletti su Napoli, il - Spalletti il giorno della presentazione alla Juventus parla del Napoli ”In tutte le città dove ho allenato ho lasciato qualcosa, a Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio c ... Come scrive 100x100napoli.it

Spalletti: "Dichiarazioni sul Napoli manipolate, da parte mia non cambia nulla" - Dopo il comunicato ufficiale arrivato ieri, oggi è il giorno della presentazione come nuovo allenatore della Juventus di Luciano ... internapoli.it scrive