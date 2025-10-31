Spalletti e quelle parole sul Napoli | Avevo detto che non mi sarei messo la tuta di un’altra squadra dopo quella stagione Non è che debba smettere di fare l’allenatore… Il nuovo allenatore della Juve mette le cose in chiaro

Juventusnews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti e quelle parole sul Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sulla sua ex squadra. Un legame che non si spezza, un tatuaggio che non si tocca e una precisazione doverosa per chiudere le polemiche. Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti non poteva esimersi dal rispondere a una domanda sul suo passato recente, su quel trionfo a Napoli che lo ha consacrato alla storia e sulle sue parole d’addio che sembravano chiudere le porte a un ritorno in panchina. Il tecnico di Certaldo ha parlato a cuore aperto, ribadendo l’amore per la città partenopea ma chiarendo, una volta per tutte, il senso di quelle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti e quelle parole sul napoli avevo detto che non mi sarei messo la tuta di un8217altra squadra dopo quella stagione non 232 che debba smettere di fare l8217allenatore8230 il nuovo allenatore della juve mette le cose in chiaro

© Juventusnews24.com - Spalletti e quelle parole sul Napoli: «Avevo detto che non mi sarei messo la tuta di un’altra squadra dopo quella stagione. Non è che debba smettere di fare l’allenatore…» Il nuovo allenatore della Juve mette le cose in chiaro

Leggi anche questi approfondimenti

spalletti parole napoli avevoSpalletti e quelle parole sul Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sulla sua ex squadra - Spalletti e quelle parole sul Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sulla sua ex squadra Un legame che non si spezza, un tatuaggio che non si tocca e una precisazione doverosa per ... Come scrive juventusnews24.com

spalletti parole napoli avevoLe parole di Spalletti su Napoli, il - Spalletti il giorno della presentazione alla Juventus parla del Napoli ”In tutte le città dove ho allenato ho lasciato qualcosa, a Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio c ... Come scrive 100x100napoli.it

spalletti parole napoli avevoSpalletti: "Dichiarazioni sul Napoli manipolate, da parte mia non cambia nulla" - Dopo il comunicato ufficiale arrivato ieri, oggi è il giorno della presentazione come nuovo allenatore della Juventus di Luciano ... internapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Parole Napoli Avevo