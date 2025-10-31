Spalletti e quella battuta a Perin il tecnico la spiega in conferenza stampa | So bene che si dipende molto dai calciatori Uno può essere bravo quanto vuole ma poi è la qualità dei calciatori a fare la differenza

Spalletti e quella battuta a Perin, il tecnico la spiega: tutte le dichiarazioni del mister in conferenza stampa. Non è un allenatore banale e non lo è stato nemmeno nella sua conferenza stampa di presentazione. Luciano Spalletti ha iniziato la sua avventura alla Juventus con il piglio di chi sa di avere una missione difficile, ma anche con la serenità di chi non ha nulla da perdere. Il tecnico di Certaldo ha subito voluto chiarire il senso di una battuta, rivolta a Mattia Perin poco prima dell’inizio dell’incontro (“Sto bene? Dipenderà da voi”), trasformandola in un vero e proprio manifesto della sua filosofia e in un messaggio diretto alla squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

«So bene che si dipende molto dai calciatori. Uno può essere bravo quanto vuole ma poi è la qualità dei calciatori a fare la differenza»