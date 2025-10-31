Spalletti e le dichiarazioni sul Napoli | Mi ricordo bellissime cose A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio e lo Scudetto bellissimo

Spalletti, chiarimento su Napoli: tutte le parole del tecnico bianconero sulla sua ex squadra. Le sue dichiarazioni Un legame indissolubile, un tatuaggio intoccabile e una precisazione necessaria per mettere fine alle polemiche. Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti non ha potuto evitare una domanda sul suo recente passato: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

