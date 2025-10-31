Spalletti e il passaggio di consegne | Saluto Tudor ho massimo rispetto del lavoro che ha fatto Un professionista di quelli veri Ecco come trovo la squadra

Spalletti e il passaggio di consegne: tutte le dichiarazioni del nuovo allenatore della Juve sull’ex tecnico. Nessuna rivoluzione, ma rispetto per il passato e un’ambizione smisurata per il futuro. Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, ha voluto iniziare la sua avventura con un gesto di grande signorilità, dedicando un pensiero importante al tecnico che lo ha preceduto, Igor Tudor. L’ex CT della Nazionale ha sorpreso tutti, elogiando il lavoro del croato e la condizione della squadra che eredita. PAROLE – «Prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli, ma ho assoluto rispetto di questa classifica e del lavoro di Tudor, che saluto caramente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

