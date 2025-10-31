Spalletti debutta e scherza sul tatuaggio del Napoli | Il sangue l' ho fatto tirare dall' altro braccio
Primo giorno in bianconero per Luciano Spalletti, che alla conferenza stampa di presentazione ha risposto con ironia alle domande sul suo legame con Napoli: “Il tatuaggio? Il sangue me lo sono fatto tirare dall’altro braccio, qui non volevo fosse toccato niente”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
