Spalletti debutta e scherza sul tatuaggio del Napoli | Il sangue l' ho fatto tirare dall' altro braccio

Tgcom24.mediaset.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo giorno in bianconero per Luciano Spalletti, che alla conferenza stampa di presentazione ha risposto con ironia alle domande sul suo legame con Napoli: “Il tatuaggio? Il sangue me lo sono fatto tirare dallaltro braccio, qui non volevo fosse toccato niente”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

