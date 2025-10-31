Spalletti alla Juventus Napoli si ribella | striscione contro l’ex tecnico campione d’Italia

Inter News 24 Spalletti alla Juventus, la risposta dei tifosi napoletani dopo l’arrivo del loro ex allenatore a Torino sponda bianconera. L’annuncio ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus ha scatenato una forte reazione a Napoli, città dove il tecnico toscano ha lasciato un segno indelebile vincendo lo scudetto 2022-23. L’ex allenatore di Inter e Roma, dopo aver accettato la sfida bianconera, si è presentato oggi alla stampa, ma la notizia non è stata accolta con entusiasmo all’ombra del Vesuvio. Come riportato da Marco Macca su FC Inter 1908, nel centro della città è comparso uno striscione polemico che è già diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Internews24.com

