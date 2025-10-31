Spalletti alla Juventus | la reazione dei tifosi dopo la conferenza stampa di presentazione | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Spalletti alla Juventus: la reazione dei tifosi in seguito alla conferenza stampa di presentazione del tecnico Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. Un uomo in missione, una sfida accettata con la fame di chi vuole una rivincita. Luciano Spalletti si è presentato ufficialmente alla Juventus. Nella conferenza stampa tenutasi oggi, venerdì 31 ottobre, il neo-tecnico bianconero, subentrato all’esonerato Igor Tudor, ha tracciato la rotta per uscire dalla crisi e ha lanciato il suo primo, vero messaggio alla squadra e ai tifosi. L’obiettivo: la Champions (e il contratto). Il tecnico di Certaldo, reduce dalla deludente parentesi con la Nazionale, cerca un riscatto immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

