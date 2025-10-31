Spalletti alla Juventus La questione non è il professionismo sono il populismo e la vanità
Spalletti alla Juventus. La questione non è il professionismo. Sono il populismo e la vanità Per una volta mi tocca essere in disaccordo con Mario Piccirillo che bacchetta i tifosi che hanno preso male l’arrivo di Spalletti alla Juventus (tra l’altro vestito di bianco e nero ) rimproverando loro di non aver imparato il concetto di “professionismo” e di conseguenza di tacciare di tradimento tutti i calciatori e gli allenatori che da Napoli migrano verso Torino, sponda bianconera. Mi tocca essere in disaccordo perché per me il professionismo non c’entra nulla. C’entrano piuttosto il populismo e la vanità, la vigliaccheria in qualche caso, quasi sempre la voglia di piacere ed essere amati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
