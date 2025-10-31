Spalletti alla Juventus dalla Francia | Napoletani diffidate dalle dichiarazioni d’amore Rmc Sport

31 ott 2025

Luciano Spalletti stamani ha tenuto la conferenza di presentazione come nuovo allenatore della Juventus. Ma alcuni tifosi napoletani non hanno preso bene la sua decisione, definendolo uno dei “traditori” della storia del club. Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, la reazione a Napoli. Anche in Francia ne parlano. Rmc Sport scrive: “Dopo le delusioni di Thiago Motta e Igor Tudor, la Juve ha scelto la scommessa sicura Luciano Spalletti, per cercare di riconquistare i primi posti in Serie A. Una scelta controversa a causa del suo passato partenopeo. A volte bisogna diffidare dalle dichiarazioni d’amore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

