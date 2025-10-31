Spalletti alla Juve | Sensazioni bellissime voglia di riportarla in alto
Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti è stato presentato in conferenza stampa. Accanto all’allenatore toscano il direttore generale del club bianconero Damien Comolli. “ Provo sensazioni bellissime perché sappiamo tutti qual è la storia di questo club, qual è l’organizzazione di questo club, sappiamo che c’è una aspettativa alta”, ha detto Spalletti. “Prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli – ha aggiunto tornando sulla delusione per l’esperienza in nazionale – Anche se io ho assoluto rispetto di questa classifica, del lavoro che ha fatto Tudor, che saluto caramente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
