Spalletti alla Juve | Sensazioni bellissime voglia di riportarla in alto

Lapresse.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti è stato presentato in conferenza stampa. Accanto all’allenatore toscano il direttore generale del club bianconero Damien Comolli.  “ Provo sensazioni bellissime perché sappiamo tutti qual è la storia di questo club, qual è l’organizzazione di questo club, sappiamo che c’è una aspettativa alta”, ha detto Spalletti. “Prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli – ha aggiunto tornando sulla delusione per l’esperienza in nazionale – Anche se io ho assoluto rispetto di questa classifica, del lavoro che ha fatto Tudor, che saluto caramente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

