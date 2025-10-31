Spalletti alla Juve | Puntiamo in alto Napoli? Rimarrà sempre nel mio cuore
Luciano Spalletti si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus, senza mezze misure: “Spero di rientrare nel giro scudetto, perché no? Le intenzioni devono essere al massimo”, ha dichiarato. L’allenatore ha sottolineato che, con 29 partite ancora da giocare, c’è spazio per puntare in alto: “Nei miei tanti anni di carriera ne ho viste di tutti i colori: non vedo perché io mi debba accontentare”. Rapporto speciale con la città del Vesuvio: niente polemiche. Spalletti ha poi chiarito il suo legame con Napoli, città in cui ha vissuto una stagione intensa: “Con il Napoli e non con la città di Napoli ho instaurato un rapporto particolare e rimarrà tutto intatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
