Spalletti alla Juve primi contatti con la squadra | vuole vedere ‘lo spirito di Vialli!’ E prepara un patto con i senatori

per ripartire. Luciano Spalletti è approdato ieri nel mondo Juve  e, varcati i cancelli della Continassa, ha trovato esattamente ciò che si aspettava. Da un lato, la conferma di  una struttura imponente, campi perfetti  e tutto  ciò che serve per fare calcio come piace a lui, ai massimi livelli. Dall’altro lato, però, ha avuto subito la percezione di  quel che gli è stato raccontato,trovandosi davanti un  ambiente ferito. Perciò preoccupato. Questa atmosfera tesa e fragile ha dettato l’agenda del suo primo giorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

