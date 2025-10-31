Spalletti alla Juve primi contatti con la squadra | vuole vedere ‘lo spirito di Vialli!’ E prepara un patto con i senatori
per ripartire. Luciano Spalletti è approdato ieri nel mondo Juve e, varcati i cancelli della Continassa, ha trovato esattamente ciò che si aspettava. Da un lato, la conferma di una struttura imponente, campi perfetti e tutto ciò che serve per fare calcio come piace a lui, ai massimi livelli. Dall’altro lato, però, ha avuto subito la percezione di quel che gli è stato raccontato,trovandosi davanti un ambiente ferito. Perciò preoccupato. Questa atmosfera tesa e fragile ha dettato l’agenda del suo primo giorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. - facebook.com Vai su Facebook
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X
Pagina 2 | "Tutto bene?": Spalletti, prima risposta a Perin è un messaggio a tutta la Juve - La replica al portiere bianconero rappresenta un manifesto del primo giorno dell’ex ct dell'Italia da allenatore della Vecchia Signora. Si legge su tuttosport.com
Juventus, esonerato Tudor: primi contatti con Spalletti come nuovo allenatore dei bianconeri - Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus, al suo posto al momento ci sarà Massimo Brambilla, scelta interna, prelevato dalla NextGen ... Segnala fanpage.it
Spalletti alla Juve, è lui la prima scelta per il dopo Tudor: ma è già bufera da Napoli a Torino - Spalletti alla Juve, è lui la prima scelta per il dopo Tudor: sempre più insistenti le voci sul possibile accordo con l'ex Ct ed è già bufera da Napoli a Torino. Scrive sport.virgilio.it