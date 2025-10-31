Spalletti alla Juve primi contatti con la squadra | vuole vedere ‘lo spirito di Vialli!’ E prepara un patto con i senatori

per ripartire. Luciano Spalletti è approdato ieri nel mondo Juve e, varcati i cancelli della Continassa, ha trovato esattamente ciò che si aspettava. Da un lato, la conferma di una struttura imponente, campi perfetti e tutto ciò che serve per fare calcio come piace a lui, ai massimi livelli. Dall’altro lato, però, ha avuto subito la percezione di quel che gli è stato raccontato,trovandosi davanti un ambiente ferito. Perciò preoccupato. Questa atmosfera tesa e fragile ha dettato l’agenda del suo primo giorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

