Spalletti alla Juve non sfugge la frase che spiazza | il Napoli non ci può credere

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Ieri il comunicato ufficiale e oggi la presentazione come nuovo allenatore bianconero. Un colpo al cuore per diversi tifosi partenopei. Pochi istanti fa, durante la conferenza stampa di rito in cui presenzia anche il Direttore Generale Damien Comolli, è accaduto qualcosa di surreale. Il d.g. ha commesso una gaffe in fase di presentazione del tecnico, poiché ha parlato del suo passato come allenatore che ha avuto successi in piccoli e medi club. Presentazione Spalletti, che figuraccia per Comolli: la gaffe sminuisce Napoli, Roma e Inter. Damien Comolli, Direttore Generale della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere e non poco, in apertura della conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Spalletti alla Juve, non sfugge la frase che spiazza: il Napoli non ci può credere

