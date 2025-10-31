Spalletti alla Juve | dalle galline del Cioni al Maradona cantante lo ‘spallettario’ di Lucio
Spalletti alla Juve, la Juve a Spalletti. Un connubio che potrebbe rivelarsi vincente ma anche il rischio che inneschi una miccia pronta ad esplodere. E dopo l’annuncio, tra i tifosi bianconeri e tra quelli delle squadre che Lucio ha già allenato, in molti sono d’accordo: Spalletti alla Juve è perfetto, il suo unico nemico sarà Spalletti stesso. Frasi, aneddoti, aforismi, quotes, per dirla con chi all’estero lo ha celebrato e non solo in Russia ai tempi dello Zenit, sono talmente tanti che ci si potrebbe scrivere un libro. Altro che il barzellettario di Totti, contro il quale diede vita ai suoi peggiori torbidi nella sua ultima parentesi di Roma e con il quale di recente ha ristabilito pace e stima. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. - facebook.com Vai su Facebook
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X
Spalletti e Montaione, la sua tenuta e le galline del Cioni: torna in Toscana il centro di gravità juventino - Montaione (Firenze), 30 ottobre 2025 – Le colline dell’ Empolese Valdelsa, una tenuta da sogno e le galline, le ormai mitiche “galline del Cioni”. Scrive lanazione.it
Torna in Toscana il centro di gravità juventino: Spalletti e Montaione, la sua tenuta e le galline del Cioni - Con il passaggio del tecnico ex Napoli in bianconero, i tifosi guardano alle colline dell’Empolese Valdelsa, dove c’è il buen retiro dell’allenatore al quale ora l’ambiente della Signora si aggrappa p ... Scrive msn.com
Le “galline del Cioni”, perché Spalletti le ha rese famose - In un infinito gioco del destino Spalletti è ora sulla panchina bianconera. Riporta lanazione.it