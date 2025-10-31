Spalletti alla Juve dal tatuaggio agli scarpini | cosa ha detto in conferenza

La nuova avventura di Luciano Spalletti alla Juventus inizia con un nuovo ‘glossario’. Il tecnico, scelto dal club bianconero per il dopo Tudor, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Modulo, giocatori ma anche filosofia. Spalletti è noto per giocare spesso sulla profondità dei pensieri e delle parole, consapevole del fatto che queste hanno il potere di rivelare la verità così come di mascherarla. E i suoi aforismi e metafore proverbiali, diventati ormai uno stile per comunicare, sfruttano questo dualismo per offrire sempre prospettive nuove e significative. Cosa ha detto in conferenza. Anche nel suo primo giorno in casa della Signora, il tecnico di Certaldo, seppur con il freno a mano tirato per non ‘personalizzare’ troppo il suo arrivo, ha deliziato la platea dei media con alcune frasi a effetto confermando il suo desiderio di tornare a battagliare sul campo, spaziando tra analisi e concessioni all’attualità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spalletti alla Juve, dal tatuaggio agli scarpini: cosa ha detto in conferenza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il #calcio. Inizia l’era #Spalletti in casa #Juve. Prima conferenza stampa del nuovo allenatore bianconero. #Tg1 Davide Vannucci - facebook.com Vai su Facebook

? | Alle 12:00 la conferenza stampa di presentazione di mister Luciano Spalletti ? Seguila LIVE su Juventus.com: registrati gratuitamente sul nostro sito - X Vai su X

NM LIVE – De Luca: "Spalletti alla Juventus? Il rapporto con Napoli resta, pensiamo agli azzurri e a Conte, Anguissa è un centrobomber" - FRANCESCO DE LUCA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da N ... Riporta napolimagazine.com

Juventus, Spalletti: "Tatuaggio Napoli? Mi sono fatto tirare sangue dall'altro braccio..." - Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dall'altro braccio, di qua volevo non fosse toccato niente... msn.com scrive

Cassano: "Il tatuaggio di Spalletti? Tutte cagate, ora se vince se ne farà un altro per la Juventus" - Antonio Cassano dal podcast di "Viva el futbol" ha detto la sua in merito sull'arrivo di Spalletti alla Juventus: "Il tatuaggio del Napoli e il suo passato con gli azzurri? Segnala tuttojuve.com