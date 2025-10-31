Spalletti alla Juve c’è già il PRIMO EPURATO | lui non può giocare per la squadra | Rimosso dalla rosa

Spalletti alla Juve, c’è già il PRIMO EPURATO: lui non può giocare per la squadra Rimosso dalla rosa"> Con Spalletti pronto a sedersi sulla panchina della Juventus, spunta già il primo nome del giocatore da sacrificare. Luciano Spalletti, noto per il suo approccio metodico e per la sua attenzione ai dettagli, potrebbe sin da subito iniziare a mettere mano alla rosa della Juventus. Come spesso accade quando arriva un nuovo allenatore, qualcuno ha potrebbe dover pagare il prezzo del cambiamento. Spalletti dovrà osservare con attenzione l’organico bianconero durante le prime settimane di lavoro a Torino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Spalletti alla Juve, c’è già il PRIMO EPURATO: lui non può giocare per la squadra | Rimosso dalla rosa

News recenti che potrebbero piacerti

Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. - facebook.com Vai su Facebook

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X

Spalletti ha firmato, è il nuovo tecnico della Juventus - Manca solo l'ufficialità ma il tecnico di Certaldo è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del club bianconero. Come scrive tg24.sky.it

Pagina 1 | Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'allenatore italiano, alla guida di un suv nero, è arrivato alla Continassa dove nel corso della giornata ha messo la firma sul contratto che ... Segnala tuttosport.com

Contratto Spalletti Juve: per l’ex ct della Nazionale accordo di otto mesi e rinnovo che scatterà soltanto in un caso. Tutti i dettagli - Se Spalletti centra l’obiettivo Champions, il rinnovo sarà di uno o forse due anni Continuano a emergere dettagli fondamentali sul le ... Si legge su juventusnews24.com