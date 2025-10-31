Spalletti alla Juve? Bene Ma Conte è il primo tifoso del Napoli del suo Napoli ovviamente restando juventino

Spalletti alla Juve. Bene. Ora abbiamo un allenatore juventino sulla panchina del Napoli e un allenatore con il simbolo del Napoli tatuato sul braccio sulla panchina della Juve. E secondo me non c’è niente di male. Spalletti non ha sbagliato ad andare alla Juve. Semmai ha sbagliato quando disse che non avrebbe più indossato nessun’altra tuta in Serie A: quella sì, fu una sciocchezza. Molto più apprezzabile, da questo punto di vista, Conte: fu chiaro fin dal primo giorno di ritiro, quando si rifiutò di saltare al coro “chi non salta juventino è”. Non rinnegò la sua storia, e non ha mai smesso di ribadirlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

