Spalletti | A Napoli qualcosa di unico La tuta della Juve? Azzurro inciso sulla pelle

“Stamattina mi sono fatto tirare il sangue dal braccio destro, perché sul sinistro ho il tatuaggio del terzo scudetto e non voglio toccarlo.” Con queste parole Luciano Spalletti ha ricordato il suo amore per Napoli nel giorno della presentazione come nuovo allenatore della Juventus. È ufficialmente iniziata l’avventura di Luciano Spalletti alla Juventus, ma Napoli . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Spalletti: “A Napoli qualcosa di unico. La tuta della Juve? Azzurro inciso sulla pelle”

