Spalletti a breve la conferenza di presentazione alla Juventus
Il nuovo tecnico della Juventus è pronto per la sua prima conferenza in bianconero. Ecco le sue parole. Le parole di Spalletti. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
La Juventus cambia pelle! Dopo l'addio di Igor Tudor e con l'arrivo imminente di Spalletti, a breve i bianconeri potrebbero avere anche un nuovo direttore sportivo: la Juventus avrebbe già un accordo di massima con il dirigente Ottolini! Che ne pensate di qu - facebook.com Vai su Facebook
Capitava a fagiolo la presentazione dello spot di un noto brand di amaro italiano con #Totti e #Spalletti che, a breve, potrebbe partire per Torino per incontrare #Comolli. C'era lì per noi il nostro @dricci73 che ci racconta tutto - X Vai su X
Spalletti, a breve la conferenza di presentazione alla Juventus - Da oggi puoi essere sempre aggiornato sulle nostre news seguendoci su Google News, mettendo il tuo like alla pagina Facebook del Napolista e iscrivendoti al nostro canale Whatsapp. Secondo ilnapolista.it
Spalletti, diretta presentazione Juve: la conferenza in tempo reale - Via Tudor, dentro Spalletti: dopo un inizio di stagione a dir poco deludente, la Juve ha deciso di cambiare per provare a dare una svolta. tuttosport.com scrive
Spalletti diretta presentazione alla Juve: segui la conferenza di oggi Live - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it