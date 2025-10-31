Spal la fuga è rimandata Col Solarolo felici a metà Prestazione non esaltante e un rigore netto negato
Da Castel San Pietro mister Di Benedetto e i suoi ragazzi tornano con un punto che alla fine serve eccome, anche se non rende del tutto felici. Sul campo del fanalino di coda Solarolo ancora senza vittorie, la Spal nel turno infrasettimanale (proprio indispensabile? in Eccellenza?? con giocatori-lavoratori, e non si parla dei biancazzurri?) incrementa il vantaggio in classifica su quel Mezzolara che domenica andrà ad affrontare a Budrio, dove sarà di scena per la quarta volta dopo la sconfitta immeritata col Medicina e le belle vittorie su Castenaso e Osteria Grande. Proprio il Castenaso si è dal canto suo inserito di nuovo in altissima classifica, portandosi a -2 dalla cima con la vittoria sul Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
