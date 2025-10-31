Spagna Vox e i fondi pubblici dirottati alla fondazione | Spese opache Bufera interna all’estrema destra
La Fondazione Disenso, braccio ideologico di Vox e diretta dal suo leader Santiago Abascal, è finita nel mirino mediatico e politico dopo la pubblicazione dei bilanci del 2023. Secondo i documenti resi pubblici, l’organizzazione avrebbe destinato oltre 1,2 milioni di euro a “spese per il personale” e più di 1,5 milioni ad “altre spese”, cifre ben superiori a quelle dichiarate da fondazioni legate ad altri partiti come Popolari e PSOE. La bufera scoppia con un’inchiesta condotta da laSexta, in cui mostrava lo spostamento di capitali e le spese da capogiro del partito di estrema destra. L’ex portavoce di Vox nelle Baleari, Idoia Ribas, ha accusato la direzione nazionale di aver dirottato fondi pubblici del gruppo parlamentare regionale verso la Fondazione Disenso: “Esiste un sistematico trasferimento che finisce per alimentare la cassa di Disenso”, ha denunciato definendo il meccanismo una “truffa piramidale” e accusando la cúpula del partito di voler “accumulare denaro pubblico sotto la copertura della fondazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
