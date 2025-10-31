SPACE ECONOMY STATI GENERALI A MILANO | ANGI LANCIA PROPOSTE CON FOCUS SU CAPITALE UMANO LE PERSONE SONO IL VERO PROPELLENTE

Romadailynews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano 31 ottobre 2025 – Si è concluso oggi il terzo e ultimo appuntamento degli Stati Generali della Space Economy 2025, ospitato nella suggestiva cornice di Hangar Bicocca, uno dei templi milanesi dell’arte contemporanea e dell’innovazione. L’evento, promosso dall’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE) presieduto dall’On. Andrea Mascaretti, ha chiuso un ciclo di confronto iniziato alla Farnesina di Roma (diplomazia spaziale) e proseguito a Torino (IA e innovazione industriale), riunendo istituzioni, imprese, finanza, università e centri di ricerca per definire una roadmap strategica per il comparto spaziale italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

space economy stati generali a milano angi lancia proposte con focus su capitale umano le persone sono il vero propellente

© Romadailynews.it - SPACE ECONOMY, STATI GENERALI A MILANO: ANGI LANCIA PROPOSTE CON FOCUS SU CAPITALE UMANO. “LE PERSONE SONO IL VERO PROPELLENTE”

Contenuti che potrebbero interessarti

space economy stati generaliStati generali della Space Economy: a Torino si parla di AI - Il secondo appuntamento degli 'Stati generali della Space Economy' si è svolto a Torino e ha avuto come tema principale l'AI. Segnala fortuneita.com

space economy stati generaliSeconda edizione degli Stati Generali della Space Economy - L’Agenzia Spaziale Italiana tra i protagonisti Al via la seconda edizione degli "Stati Generali della Space Economy", che quest’anno si svolgerà nell’arco ... Riporta asi.it

space economy stati generaliLa Space Economy italiana cresce, 400 aziende e 13mila addetti - La Space Economy italiana continua a crescere, con oltre 400 aziende, circa 13. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Space Economy Stati Generali