(Adnkronos) – La Space Economy italiana ed europea ha concluso la sua roadmap strategica a Milano. Si è tenuto oggi a Hangar Bicocca, un polo d'innovazione e arte contemporanea, il terzo e ultimo appuntamento degli Stati Generali della Space Economy 2025. L'evento, promosso dall'Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE) presieduto dall'On. Andrea Mascaretti, ha .

Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente - Conclusi gli Stati Generali a Hangar Bicocca: proposte concrete per R&D, formazione e rientro degli expat, puntando a trasformare l'Italia in un hub spaziale europeo con le proposte di Angi ... Come scrive msn.com

SPACE ECONOMY, STATI GENERALI A MILANO: ANGI LANCIA PROPOSTE CON FOCUS SU CAPITALE UMANO. “LE PERSONE SONO IL VERO PROPELLENTE” - Milano 31 ottobre 2025 – Si è concluso oggi il terzo e ultimo appuntamento degli Stati Generali della Space Economy 2025, ospitato nella suggestiva ... Scrive romadailynews.it

