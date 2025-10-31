Spaccio e bici elettriche modificate che sfrecciano in centro | arresti sequestri e 50 mila euro di multe

Arresti e denunce, soprattutto per spaccio, ma anche il sequestro di 12 biciclette elettriche modificate in ciclomotori e a diverse multe per un totale di quasi 50 mila euro. È questo l'esito dei controlli a tappeto compiuti dai carabinieri nelle strade della movida.I militari della Compagnia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

