Spaccio di cocaina nella pizzeria due arresti

Due arresti e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono queste le misure eseguite dai carabinieri della Stazione di Macerata Campania nei confronti di 3 indagati nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di cocaina nei comuni dell’Appia, tra Macerata Campania e Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it

