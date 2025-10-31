Spaccio di coca e hashish davanti a una scuola | condanne più che dimezzate in appello

Avrebbero smerciato cocaina e hashish alla Noce, in particolare in via dei Crociferi, a pochi passi dall'istituto comprensivo Manzoni-Impastato, da dove peraltro provenivano anche una parte dei loro clienti, poco più che ragazzini. Dopo le pesantissime condanne inflitte in primo grado dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

