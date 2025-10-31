sottopassi chiusi alberi ko tutta la provincia trema oltre 100 richieste di aiuto

L’ondata di maltempo non ha risparmiato i comuni dell’area pisanai. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha segnalato numerosi interventi legati all’allerta gialla nei territori di Vicopisano, Buti, Cascina, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto. Le segnalazioni più frequenti hanno riguardato rami pericolanti, alberi caduti sulla carreggiata e danni d’acqua, con oltre cento richieste di intervento arrivate alla Sala Operativa. Particolarmente colpito il comune di San Giuliano Terme, in particolare le frazioni di Ghezzano, Campo, Colignola e Asciano, dove si sono registrati allagamenti in diverse strade, tra cui via della Fontina, via dei Praticelli e via di Ghezzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

