Sospetti maltrattamenti in un asilo nido | maestre sospese per un anno
Mantova, 31 ottobre 2025 - Presunti maltrattamenti in un asilo nido privato e il Tribunale di Mantova, su richiesta della locale Procura, ha notificato l'interdizione dall'esercizio della professione per la durata di un anno a sette educatric i. L'inchiesta ha riguardato le condotte di tutto il personale, non solo delle maestre sospese Due educatrici sospese con le accuse di maltrattamenti aggravati ai danni dei minori Il provvedimento arriva al termine di una complessa indagine della Guardia di Finanza nei confronti del personale della struttura che ipotizza comportamenti "astrattamente riconducibili ad episodi di maltrattamenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
