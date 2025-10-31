Sorteggio ATP Finals 2025 | programma orario fasce
Si terrà giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2025 di tennis: al momento si conoscono sette degli otto singolaristi e tutte le otto coppie di doppio qualificate all’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre nella città piemontese. L’ Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone BolelliAndrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio, mentre è in corsa per l’ultimo posto utile in singolare anche Lorenzo Musetti, che sarebbe collocato a sua volta nella quarta urna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sorteggio poco benevolo per Jasmine Paolini che alle WTA Finals di Riad si ritroverà davanti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Un esordio col botto per Jasmine che si è guadagnata le Finals con le unghie e con i denti. Ci auguriamo che Jasmine g - facebook.com Vai su Facebook
#Paolini, ufficializzato il sorteggio delle Wta Finals: il gruppo della tennista azzurra - X Vai su X
Sorteggio ATP Finals 2025: programma, orario, fasce - 00 a Torino il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2025 di tennis: al momento si conoscono sette degli otto ... Segnala oasport.it
Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario, programma, come funziona - Mancano ormai meno di due settimane al via delle ATP Finals 2025, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino da domenica 9 a domenica 16 ... Secondo oasport.it
Quando il sorteggio delle Atp Finals Torino 2025 con Jannik Sinner in tv: data, orario e diretta streaming - Data e orario del sorteggio delle Atp Finals 2025, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino per il quinto anno consecutivo. spaziotennis.com scrive