Si terrà giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2025 di tennis: al momento si conoscono sette degli otto singolaristi e tutte le otto coppie di doppio qualificate all’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre nella città piemontese. L’ Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone BolelliAndrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio, mentre è in corsa per l’ultimo posto utile in singolare anche Lorenzo Musetti, che sarebbe collocato a sua volta nella quarta urna. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sorteggio ATP Finals 2025: programma, orario, fasce