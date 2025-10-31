Sorrentino durissimo | La Juventus ha tanti giocatori che non sono da Juventus e quindi per Spalletti sarà molto dura Cosa ha detto

Sorrentino, ex portiere, ha parlato così alla Nuova DS della Juventus e della sua nuova guida, Luciano Spalletti.. Una scelta “top” per una missione “difficilissima”. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, al posto dell’esonerato Igor Tudor, è stato accolto con favore, ma anche con una buona dose di realismo. Tra i commenti più lucidi c’è quello dell’ex portiere di Serie A, Stefano Sorrentino, che ha lodato la scelta, mettendo però in guardia: il lavoro che attende il nuovo tecnico sarà tutt’altro che semplice. “Tanti giocatori non sono da Juventus”: l’allarme di Sorrentino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sorrentino durissimo: «La Juventus ha tanti giocatori che non sono da Juventus e quindi per Spalletti sarà molto dura». Cosa ha detto

