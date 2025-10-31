Sorpreso in macchina col fumo e una pistola giocattolo | ragazzo finisce nei guai

Aveva una pistola (a salve, ma senza tappo rosso) e un pezzo di hashish in macchina. E per lui sono sono iniziati i guai.Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Abbiategrasso per porto abusivo d’arma. Non solo, è stato segnalato come assuntore di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it