sorprese e sicurezze di jetten il liberale che ha convinto gli olandesi

L’Aia. E’ il ribaltone che nei Paesi Bassi nessuno aveva visto arrivare. Ed è una lezione per tutti. Due anni fa Rob Jetten sembrava l’acerbo traghettatore dei Democraten 66, alle prese con una pesante emorragia di consensi in seguito all’uscita di scena di una leader autorevole e longeva come Sigrid Kaag. Oggi invece, lo stesso Jetten ha sbaragliato ogni avversario. Portando il suo partito a un risultato elettorale da record, conquistando più voti di chiunque altro (16,9 per cento, con 26 seggi). E nutrendo la concreta ambizione di fare la storia: cioè diventare, a 38 anni, il premier più giovane di sempre e il primo apertamente gay. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

