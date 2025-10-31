Sorisole scontro tra auto e scooter Feriti in due uno è grave

GLI INCIDENTI. Nella serata del 30 ottobre sulla statale 470 a Petosino. In codice rosso un uomo di 56 anni. Mezz’ora dopo altro sinistro in zona. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sorisole, scontro tra auto e scooter. Feriti in due, uno è grave

Leggi anche questi approfondimenti

Sorisole, scontro tra auto e scooter. Feriti in due, uno è grave - L'incidente a Sorisole nella serata del 30 ottobre sulla statale 470 a Petosino. ecodibergamo.it scrive

Scontro tra scooter e auto. Scappato il conducente - È rimasto ferito in uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’autovettura, accaduto l’altro pomeriggio a Poviglio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Scontro auto-scooter, si allontana dopo l’incidente. Due denunce della polizia - Grosseto, 17 settembre 2025 – Un incidente con un ragazzo di 19 anni che adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. Scrive lanazione.it